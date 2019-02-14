Комфорт
Челябинвестбанк,
Челябинвестбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,10%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
603 332 ₽
Ставка
7,1%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|31 день
|от 300 000 ₽
|3,5
|от 700 000 ₽
|4,5
|от 1 400 000 ₽
|5,5
|от 3 000 000 ₽
|6,3
|от 10 000 000 ₽
|6,6
|от 30 000 000 ₽
|6,8
|от 100 000 000 ₽
|7,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты выплачиваются по действующей ставке вклада
- Увеличение ставки
- возможно при увеличении суммы
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 24.01.2019 18:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфорт» в 13 городах России
1 358
Справочная информация
ПАО «Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «Челябинвестбанк»
- Адрес
- 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
- ОГРН
- 1027400001650
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Челябинск
- Телефоны
-
(351) 268-00-88 — справочная служба
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|Накопительный
|7,3
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|Рента
|7,2
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|Срочный
|7,2
|10 000 ₽
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|Срочный+
|7,1
|100 000 ₽
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|Прогресс
|7,1
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|Призовой
|7
|3 000 000 ₽
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|Пенсионный
|6,8
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