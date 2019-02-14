Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Пополнение возможно Частичное снятие возможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты выплачиваются по действующей ставке вклада Увеличение ставки возможно при увеличении суммы Автопролонгация возможна Дата актуализации 24.01.2019 18:02

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.