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Комфорт

Челябинвестбанк,

Челябинвестбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,10%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
603 332
Ставка
7,1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
31 день
от 300 000 ₽ 3,5
от 700 000 ₽ 4,5
от 1 400 000 ₽ 5,5
от 3 000 000 ₽ 6,3
от 10 000 000 ₽ 6,6
от 30 000 000 ₽ 6,8
от 100 000 000 ₽ 7,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты выплачиваются по действующей ставке вклада

Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
24.01.2019 18:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфорт» в 13 городах России
1 358
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «Челябинвестбанк»
Адрес
454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
ОГРН
1027400001650
Отделения и банкоматы
в вашем городе Челябинск
Отделения 59
Банкоматы 119
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Телефоны
(351) 268-00-88 — справочная служба

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Рента 7,2 3 000 000 ₽ Посмотреть
Срочный 7,2 10 000 ₽ Посмотреть
Срочный+ 7,1 100 000 ₽ Посмотреть
Прогресс 7,1 10 000 ₽ Посмотреть
Призовой 7 3 000 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 6,8 300 000 ₽ Посмотреть
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