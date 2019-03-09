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Крона-Премиум

Крона-Банк,

Крона-Банк вклад

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1 499 248
Ставка
7,5%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
7,50%
Сумма
от 20 000 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1 год
от 20 000 000 ₽ 7,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

1 000 рублей; не позднее 60 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

до 180 дней - по ставке вклада "До востребования", от 181 до 364 дней - по ставке 6,25% годовых

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
07.03.2019 14:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Крона-Премиум» в 3 городах России
19
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Справочная информация
ООО «Крона-Банк»
Адрес
664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 29
ОГРН
1023800000245
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Телефоны
(3952) 25-25-05

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