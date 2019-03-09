Крона-Премиум
Крона-Банк,
Крона-Банк вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 499 248 ₽
Ставка
7,5%
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Валюта
RUB
Ставка
7,50%
Сумма
от 20 000 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1 год
|от 20 000 000 ₽
|7,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
1 000 рублей; не позднее 60 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 180 дней - по ставке вклада "До востребования", от 181 до 364 дней - по ставке 6,25% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 07.03.2019 14:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Крона-Премиум» в 3 городах России
19
Справочная информация
ООО «Крона-Банк»
- Адрес
- 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 29
- ОГРН
- 1023800000245
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Иркутск
- Телефоны
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(3952) 25-25-05
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