Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 1 000 рублей; не позднее 60 дней до окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 180 дней - по ставке вклада "До востребования", от 181 до 364 дней - по ставке 6,25% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 07.03.2019 14:03

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.