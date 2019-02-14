Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения прекращается за 30 дней до окончания срока действия вклада Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен первоначальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при других условиях +0,15% по вкладам в рублях при сумме от 500 000 рублей для владельцев программ банковского обслуживания «Твой ПСБ Премиум» и «Orange Premium Club»;

на 0,1 п.п. при размещении/прологанции вклада для пенсионеров;

на 0,1 п.п. при размещении в интернет-банке или мобильном банке Автопролонгация возможна не более 3 раз Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 21.01.2019 14:30

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.