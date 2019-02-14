Вход

Мои возможности

Промсвязьбанк,

Промсвязьбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,70%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
133 278
Ставка
5,7%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день 367 дней 547 дней 731 день
от 50 000 ₽ 5,2 5,5 5,5 5,5
от 500 000 ₽ 5,3 5,55 5,6 5,6
от 1 500 000 ₽ до 20 000 000 ₽ 5,5 5,65 5,7 5,7
181 день 367 дней 547 дней 731 день
от 300 $ 0,1 0,1 0,1 0,1
от 10 000 $ 0,85 1 0,1 0,1
от 30 000 $ до 500 000 $ 0,85 1 0,1 0,1
181 день 367 дней 547 дней 731 день
от 300 € 0,2 0,25 0,3 0,35
от 10 000 € 0,25 0,3 0,35 0,4
от 30 000 € 0,3 0,35 0,4 0,45

на сумму больше максимальной проценты начисляются из расчёта 0,65 ставки договора

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

прекращается за 30 дней до окончания срока действия вклада

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях
  • +0,15% по вкладам в рублях при сумме от 500 000 рублей для владельцев программ банковского обслуживания «Твой ПСБ Премиум» и «Orange Premium Club»;
  • на 0,1 п.п. при размещении/прологанции вклада для пенсионеров;
  • на 0,1 п.п. при размещении в интернет-банке или мобильном банке
Автопролонгация
возможна не более 3 раз
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
21.01.2019 14:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мои возможности» в 137 городах России
54 301
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
Адрес
109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
Сайт
www.psbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 38
Банкоматы 107
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный
8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Моя стратегия 8,5 1 000 000 ₽ Посмотреть
Максимальный процент (в конце срока) 7,6 5 000 000 ₽ Посмотреть
Мой доход (онлайн) 7,5 10 000 ₽ Посмотреть
Мой доход 7,4 100 000 ₽ Посмотреть
Максимальный процент (ежемесячно) 7,1 5 000 000 ₽ Посмотреть
Моя выгода 7 10 000 ₽ Посмотреть
Расходный 6,85 5 000 000 ₽ Посмотреть
Фиксированный процент 6,85 5 000 000 ₽ Посмотреть
Универсальный (в конце срока) 6,55 5 000 000 ₽ Посмотреть
Моя копилка 6,35 1 500 000 ₽ Посмотреть
Кошелек (в конце срока) 6,3 350 000 ₽ Посмотреть
Универсальный (ежемесячно) 6,2 5 000 000 ₽ Посмотреть
Кошелек (ежемесячно) 6 350 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще