Мои возможности
Промсвязьбанк,
Промсвязьбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,70%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
133 278 ₽
Ставка
5,7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|181 день
|367 дней
|547 дней
|731 день
|от 50 000 ₽
|5,2
|5,5
|5,5
|5,5
|от 500 000 ₽
|5,3
|5,55
|5,6
|5,6
|от 1 500 000 ₽ до 20 000 000 ₽
|5,5
|5,65
|5,7
|5,7
|181 день
|367 дней
|547 дней
|731 день
|от 300 $
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|от 10 000 $
|0,85
|1
|0,1
|0,1
|от 30 000 $ до 500 000 $
|0,85
|1
|0,1
|0,1
|181 день
|367 дней
|547 дней
|731 день
|от 300 €
|0,2
|0,25
|0,3
|0,35
|от 10 000 €
|0,25
|0,3
|0,35
|0,4
|от 30 000 €
|0,3
|0,35
|0,4
|0,45
на сумму больше максимальной проценты начисляются из расчёта 0,65 ставки договора
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
прекращается за 30 дней до окончания срока действия вклада
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
- +0,15% по вкладам в рублях при сумме от 500 000 рублей для владельцев программ банковского обслуживания «Твой ПСБ Премиум» и «Orange Premium Club»;
- на 0,1 п.п. при размещении/прологанции вклада для пенсионеров;
- на 0,1 п.п. при размещении в интернет-банке или мобильном банке
- Автопролонгация
- возможна не более 3 раз
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 21.01.2019 14:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мои возможности» в 137 городах России
54 301
Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
- Адрес
- 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
- Сайт
- www.psbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный
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по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
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Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
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Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
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