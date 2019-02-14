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Пенсионный универсальный

Уралпромбанк,

Уралпромбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
3,00%
Сумма
от 10 ₽
Срок
1100 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
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1
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1100 дней
от 10 ₽ 3
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно

только перечисления из Пенсионного фонда

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее капитализированные проценты сохраняются

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
30.01.2019 14:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный универсальный» в 2 городах России
3 360
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Справочная информация
ОАО «Уральский Промышленный Банк»
Адрес
454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 97
Отделения и банкоматы
в вашем городе Челябинск
Отделения 3
Банкоматы 19
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Телефоны
(351) 239-65-65

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