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Пенсионный срочный

Уралпромбанк,

Уралпромбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
70
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 366 дней 555 дней
от 1 000 ₽ до 2 000 000 ₽ 6,8 7 6,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение первых 180 дней срока действия вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

выплаченные проценты сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
30.01.2019 14:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный срочный» в 2 городах России
4 411
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Справочная информация
ОАО «Уральский Промышленный Банк»
Адрес
454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 97
Отделения и банкоматы
в вашем городе Челябинск
Отделения 3
Банкоматы 19
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Телефоны
(351) 239-65-65

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Он-Л@йм перезагрузка 6,5 10 000 ₽ Посмотреть
Доходчивый 6 10 000 ₽ Посмотреть
КапиталистЪ 6 50 000 ₽ Посмотреть
Оптимальный 5,8 15 000 ₽ Посмотреть
Премьер 5,5 50 000 000 ₽ Посмотреть
Сейф 5,5 3 000 000 ₽ Посмотреть
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Пенсионный универсальный 3 10 ₽ Посмотреть
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