Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на счёт до востребования Капитализация нет Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 180 дней срока действия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях выплаченные проценты сохраняются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 30.01.2019 14:49

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.