Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежеквартально Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 180 дней срока действия вклада Частичное снятие возможно, но есть ограничения: не более 1 000 000 рублей в день Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях ранее капитализированные проценты сохраняются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 30.01.2019 14:48

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.