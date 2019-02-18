Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно для вклада на срок 91 день возможно в течение первого месяца;

для вклада на срок 181 день - в течение первых четырех месяцев;

для вклада на срок 1 год - в течение первых десяти месяцев Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по вкладу сроком один год - по истечении 180 дней проценты выплачиваются в размере 1/2 ставки вклада;

в остальных случаях - по ставке "До востребования" Автопролонгация возможна Дата актуализации 14.02.2019 16:10

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.