Зимний
Братский АНКБ,
Братский АНКБ вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
33 473 ₽
Ставка
6,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|1 год
|от 1 000 ₽
|4
|5,5
|5,8
|от 300 000 ₽
|4,3
|5,7
|6,2
|от 500 000 ₽
|4,5
|5,9
|6,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно
- для вклада на срок 91 день возможно в течение первого месяца;
- для вклада на срок 181 день - в течение первых четырех месяцев;
- для вклада на срок 1 год - в течение первых десяти месяцев
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- по вкладу сроком один год - по истечении 180 дней проценты выплачиваются в размере 1/2 ставки вклада;
- в остальных случаях - по ставке "До востребования"
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 14.02.2019 16:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Зимний» в 5 городах России
4 630
Справочная информация
АО «Братский Акционерный Народный коммерческий Банк»
- Адрес
- 665717, Иркутская обл., г. Братск, ул. Комсомольская, д. 43
- ОГРН
- 1023800000069
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Братск
- Телефоны
-
(3953) 41-63-64
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-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Сибирский+
|7,4
|100 000 ₽
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|Сберегательный
|6,7
|10 000 ₽
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|Прогрессивный (с ежемесячной капитализацией)
|6,5
|1 000 ₽
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|Народный
|6,5
|2 000 ₽
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|Сибирский
|6,2
|1 000 ₽
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|Капитал
|5,5
|1 000 000 ₽
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|Прогрессивный (в конце срока)
|1,5
|1 000 ₽
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