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Сберегательный

Братский АНКБ,

Братский АНКБ вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,70%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
670
Ставка
6,7%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 1 год 18 мес.
от 10 000 ₽ 4,5 6 6,7 6,3
91 день 181 день 1 год 18 мес.
от 300 $ 0,2 0,3 0,6 0,5
91 день 181 день 1 год 18 мес.
от 300 € 0,1 0,2 0,3 0,2
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
14.02.2019 16:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сберегательный» в 5 городах России
6 128
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Справочная информация
АО «Братский Акционерный Народный коммерческий Банк»
Адрес
665717, Иркутская обл., г. Братск, ул. Комсомольская, д. 43
ОГРН
1023800000069
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Телефоны
(3953) 41-63-64

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Сибирский+ 7,4 100 000 ₽ Посмотреть
Прогрессивный (с ежемесячной капитализацией) 6,5 1 000 ₽ Посмотреть
Народный 6,5 2 000 ₽ Посмотреть
Зимний 6,5 500 000 ₽ Посмотреть
Сибирский 6,2 1 000 ₽ Посмотреть
Капитал 5,5 1 000 000 ₽ Посмотреть
Прогрессивный (в конце срока) 1,5 1 000 ₽ Посмотреть
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