Срочный (в рублях)
ИТ Банк,
ИТ Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 14 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
52 356 ₽
Ставка
7,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 14 до 90 дней
|от 91 до 181 дня
|от 182 до 367 дней
|от 368 до 1100 дней
|от 15 000 ₽
|6
|6,75
|7,25
|7
|от 1 400 000 ₽
|6,25
|7
|7,5
|7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
-
возможна
5 раз - для сроков 14-181 день, 3 раза - для сроков 182-367 дней, 1 раз - для сроков 368-1100 дней
- Дата актуализации
- 13.02.2019 13:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный (в рублях)» в 2 городах России
6 721
Справочная информация
АО «ИТ Банк»
- Адрес
- 644024, г. Омск, ул. Думская, д. 7
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Омск
- Телефоны
-
(3812) 39-28-28
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|6,25
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|4
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|3
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