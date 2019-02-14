Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна 5 раз - для сроков 14-181 день, 3 раза - для сроков 182-367 дней, 1 раз - для сроков 368-1100 дней Дата актуализации 13.02.2019 13:37

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.