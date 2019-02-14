Пенсионное настроение
Энергобанк,
Энергобанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 200 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
164 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|200 дней
|367 дней
|от 5 000 ₽
|6
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
300 рублей; не познее 60 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 14:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионное настроение» в 9 городах России
5 960
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Энергобанк»
- Адрес
- 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52
- ОГРН
- 1021600000289
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
-
(843) 293-93-93
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
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Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
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