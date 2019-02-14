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Срочный (в конце срока)

Алтайкапиталбанк,

Алтайкапиталбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,70%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 173
Ставка
6,7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
3 мес. 7 мес.
от 30 000 ₽ 6,3 6,7
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

для вкладов сроком семь месяцев - не позднее 30 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
06.02.2019 15:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный (в конце срока)» в 8 городах России
6 524
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Алтайкапиталбанк»
Адрес
656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Л. Толстого, д. 38а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Барнаул
Отделения 5
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Телефоны
(3814) 63-62-14

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
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