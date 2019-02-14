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Перспективный

Первый Дортрансбанк,

Первый Дортрансбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
182 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
33
Ставка
6,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
182 дня
от 1 000 ₽ 6,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
28.01.2019 11:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Перспективный» в 1 городе России
4 740
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Справочная информация
ЗАО «Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк»
Адрес
610001, г. Киров, ул. Комсомольская, д. 12а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Киров
Отделения 6
Банкоматы 13
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Телефоны
8 800 100-48-26 — единая справочная служба

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