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Депозитный РУСБС

Русский Банк Сбережений,

Русский Банк Сбережений вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 35 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
555
Ставка
5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
35 дней 95 дней 185 дней 395 дней
от 10 000 ₽ 2,5 3,5 4,5 5
35 дней 95 дней 185 дней 395 дней
от 500 $ 0,1 0,2 0,3 0,4
35 дней 95 дней 185 дней 395 дней
от 500 € 0,1 0,2 0,3 0,4
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
18.01.2019 14:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Депозитный РУСБС» в 2 городах России
3 708
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Справочная информация
ООО «Русский Банк Сбережений»
Адрес
357350, Ставропольский край, Предгорный р-н, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, д. 148
ОГРН
1022600000114
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ессентукская
Отделения 2
Банкоматы 1
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Телефоны
(87961) 2-41-77

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