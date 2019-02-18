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Инвестиционный

Владбизнесбанк,

Владбизнесбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
0,40%
Сумма
от 1 000 $
Срок
750 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
8 $
Ставка
0,4%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
750 дней
от 1 000 $ 0,4
750 дней
от 1 000 € 0,2
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении 370 дней процентная ставка сохраняется

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
14.02.2019 10:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Инвестиционный» в 3 городах России
3 602
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Справочная информация
АО «Владбизнесбанк»
Адрес
600015, г. Владимир, <nobr>пр-т</nobr> Ленина, д. 35
ОГРН
1023300000063
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владимир
Отделения 4
Банкоматы 3
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Телефоны
(4922) 54-18-65

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