Пенсионный
Элита,
Элита вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
1100 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
162 ₽
Ставка
5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1100 дней
|от 1 000 ₽
|5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад можно открыть при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
1 000 рублей
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
выплаченные/капитализированные проценты не пересчитываются
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 14.02.2019 15:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 4 городах России
4 000
Справочная информация
ООО «Банк «Элита»
- Адрес
- 248000, г. Калуга, ул. Московская, д. 6
- ОГРН
- 1024000001002
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Калуга
- Телефоны
-
(4842) 72-14-65
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Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
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