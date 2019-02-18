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Пенсионный

Элита,

Элита вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
1100 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
162
Ставка
5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1100 дней
от 1 000 ₽ 5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад можно открыть при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

1 000 рублей

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

выплаченные/капитализированные проценты не пересчитываются

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
14.02.2019 15:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 4 городах России
4 000
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Справочная информация
ООО «Банк «Элита»
Адрес
248000, г. Калуга, ул. Московская, д. 6
ОГРН
1024000001002
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Отделения 1
Банкоматы 17
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Телефоны
(4842) 72-14-65

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