Пенсионный
Новокиб,
Новокиб вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
732 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 273 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|732 дня
|от 10 000 ₽
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
-
пенсионный
вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения (по старости, инвалидности, по выслуге лет, социальной пенсии, трудовой пенсии); удостоверения ветерана Великой Отечественной войны; удостоверение Удостоверение ветерана (в том числе удостоверения ветерана военной службы, ветерана органов внутренних дел, прокуратуры, юстиции и судов, ветерана труда), ветерана боевых действий, ветерана государственной службы
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
100 рублей
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее капитализированные проценты сохраняются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 11:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 2 городах России
3 677
Справочная информация
ООО «Новокузнецкий коммерческий инновационный банк»
- Адрес
- 654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 69
- ОГРН
- 1024200001792
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Новокузнецк
- Телефоны
-
(3843) 45-92-67
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