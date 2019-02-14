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Пенсионный

Новокиб,

Новокиб вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
732 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 273
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
732 дня
от 10 000 ₽ 6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
пенсионный
вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения (по старости, инвалидности, по выслуге лет, социальной пенсии, трудовой пенсии); удостоверения ветерана Великой Отечественной войны; удостоверение Удостоверение ветерана (в том числе удостоверения ветерана военной службы, ветерана органов внутренних дел, прокуратуры, юстиции и судов, ветерана труда), ветерана боевых действий, ветерана государственной службы
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

100 рублей

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее капитализированные проценты сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
28.01.2019 11:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 2 городах России
3 677
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Справочная информация
ООО «Новокузнецкий коммерческий инновационный банк»
Адрес
654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 69
ОГРН
1024200001792
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Телефоны
(3843) 45-92-67

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