Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Специальный вклад пенсионный вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения (по старости, инвалидности, по выслуге лет, социальной пенсии, трудовой пенсии); удостоверения ветерана Великой Отечественной войны; удостоверение Удостоверение ветерана (в том числе удостоверения ветерана военной службы, ветерана органов внутренних дел, прокуратуры, юстиции и судов, ветерана труда), ветерана боевых действий, ветерана государственной службы Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 100 рублей Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях ранее капитализированные проценты сохраняются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 28.01.2019 11:29

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