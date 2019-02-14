Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежеквартально Пополнение возможно в течение первых 510 дней после оформления договора;

банк вправе прекратить прием дополнительных взносов Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях ранее капитализированные проценты не пересчитываются Автопролонгация возможна Дата актуализации 11.02.2019 16:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.