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Универсальный

Северный Народный Банк,

Северный Народный Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
5,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
540 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
762
Ставка
5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
540 дней
от 10 000 ₽ 5
540 дней
от 100 $ 0,5
540 дней
от 100 € 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежеквартально
Пополнение
возможно
  • в течение первых 510 дней после оформления договора;
  • банк вправе прекратить прием дополнительных взносов
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее капитализированные проценты не пересчитываются

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 16:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный» в 5 городах России
4 227
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Северный Народный Банк»
Адрес
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 68
Отделения и банкоматы
в вашем городе Сыктывкар
Отделения 6
Банкоматы 18
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Телефоны
(8212) 44-53-64

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