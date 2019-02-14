Универсальный
Северный Народный Банк,
Северный Народный Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
5,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
540 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
762 ₽
Ставка
5%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|540 дней
|от 10 000 ₽
|5
|540 дней
|от 100 $
|0,5
|540 дней
|от 100 €
|0,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежеквартально
- Пополнение
-
возможно
- в течение первых 510 дней после оформления договора;
- банк вправе прекратить прием дополнительных взносов
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее капитализированные проценты не пересчитываются
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 16:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный» в 5 городах России
4 227
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Северный Народный Банк»
- Адрес
- 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 68
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Сыктывкар
- Телефоны
-
(8212) 44-53-64
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитБазовая ставка 7,75% + 0,25 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 8% Срок 500 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Юбилейный
|6,25
|25 000 ₽
|Посмотреть
|Правильный выбор
|6
|300 000 ₽
|Посмотреть
|Классический
|6
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Накопительный
|6
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный
|5,75
|10 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть