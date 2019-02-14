Правильный выбор
Северный Народный Банк,
Северный Народный Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
180 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
8 877 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|180 дней
|от 300 000 ₽
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение 90 дней с даты открытия вклада
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 16:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Правильный выбор» в 5 городах России
1 071
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Северный Народный Банк»
- Адрес
- 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 68
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Сыктывкар
- Телефоны
-
(8212) 44-53-64
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