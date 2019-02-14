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Правильный выбор

Северный Народный Банк,

Северный Народный Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
180 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
8 877
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
180 дней
от 300 000 ₽ 6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение 90 дней с даты открытия вклада

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 16:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Правильный выбор» в 5 городах России
1 071
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Северный Народный Банк»
Адрес
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 68
Отделения и банкоматы
в вашем городе Сыктывкар
Отделения 6
Банкоматы 18
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Телефоны
(8212) 44-53-64

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