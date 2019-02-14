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Срочный (ежеквартально)

Томскпромстройбанк,

Томскпромстройбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
63
Ставка
6,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 360 дней
от 1 000 ₽ 5,5 6,25
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на счёт до востребования
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

10 000 рублей

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
16.01.2019 15:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный (ежеквартально)» в 6 городах России
4 874
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Справочная информация
ПАО «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Адрес
634061, г. Томск, просп. Фрунзе, д. 90
ОГРН
1027000002446
Отделения и банкоматы
в вашем городе Томск
Отделения 5
Банкоматы 28
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Телефоны
(3822) 26-59-31

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