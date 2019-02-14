Вход

Мобильный

Томскпромстройбанк,

Томскпромстройбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
1100 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
5 892
Ставка
6%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1100 дней
от 30 000 ₽ 6
  • всего четыре периода начисления процентов: до 183 дней – 7,2% годовых; от 184 до 365 дней – 6,75% годовых; от 366 до 729 дней – 6% годовых; от 730 до 1100 дней – 5% годовых;
  • указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на счёт до востребования
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с «лестничным» начислением процентов (до 7,2%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

10 000 рублей

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении 182 дней проценты за полные периоды сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
16.01.2019 16:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мобильный» в 6 городах России
4 341
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Адрес
634061, г. Томск, просп. Фрунзе, д. 90
ОГРН
1027000002446
Отделения и банкоматы
в вашем городе Томск
Отделения 5
Банкоматы 28
посмотреть на карте
Телефоны
(3822) 26-59-31

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
VIP 7,12 2 000 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный (ежеквартально) 7 1 000 ₽ Посмотреть
Срочный (ежеквартально) 6,25 1 000 ₽ Посмотреть
Удобный+ 6,19 25 000 ₽ Посмотреть
Доходный (капитализация) 6 200 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный (в конце срока) 5,5 1 000 ₽ Посмотреть
Доходный (в конце срока) 5 100 000 ₽ Посмотреть
Срочный (в конце срока) 4,7 1 000 ₽ Посмотреть
Срочный (в валюте) 2,5 50 000 $ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще