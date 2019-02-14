Мобильный
Томскпромстройбанк,
Томскпромстройбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
1100 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
5 892 ₽
Ставка
6%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1100 дней
|от 30 000 ₽
|6
- всего четыре периода начисления процентов: до 183 дней – 7,2% годовых; от 184 до 365 дней – 6,75% годовых; от 366 до 729 дней – 6% годовых; от 730 до 1100 дней – 5% годовых;
- указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально на счёт до востребования
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с «лестничным» начислением процентов (до 7,2%)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
10 000 рублей
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 182 дней проценты за полные периоды сохраняются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 16.01.2019 16:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мобильный» в 6 городах России
4 341
Справочная информация
ПАО «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
- Адрес
- 634061, г. Томск, просп. Фрунзе, д. 90
- ОГРН
- 1027000002446
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Томск
- Телефоны
-
(3822) 26-59-31
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|VIP
|7,12
|2 000 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный (ежеквартально)
|7
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Срочный (ежеквартально)
|6,25
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Удобный+
|6,19
|25 000 ₽
|Посмотреть
|Доходный (капитализация)
|6
|200 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный (в конце срока)
|5,5
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Доходный (в конце срока)
|5
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Срочный (в конце срока)
|4,7
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Срочный (в валюте)
|2,5
|50 000 $
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть