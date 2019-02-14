Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или документа из ПФ РФ об установлении или назначении страховой пенсии либо в случае достижения соответствующего возраста (для женщин 55 лет, для мужчин 60 лет) Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 07.02.2019 10:35

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.