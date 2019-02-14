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С благодарностью

Хакасский Муниципальный Банк,

Хакасский Муниципальный Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,20%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 366 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
0
Ставка
7,2%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
366 дней 730 дней
от 1 ₽ 7,1 7,2

минимальная сумма вклада не ограничена

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или документа из ПФ РФ об установлении или назначении страховой пенсии либо в случае достижения соответствующего возраста (для женщин 55 лет, для мужчин 60 лет)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
07.02.2019 10:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «С благодарностью» в 10 городах России
5 229
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Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Хакасский Муниципальный Банк»
Адрес
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 73
ОГРН
1021900002563
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Отделения 14
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Телефоны
(3902) 35-75-00

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Любимый 7,65 50 000 ₽ Посмотреть
Выгодный (в конце срока) 7,25 1 500 000 ₽ Посмотреть
Выгодный (ежемесячно) 7,2 1 500 000 ₽ Посмотреть
Выгодный плюс 7,1 1 ₽ Посмотреть
Накопительный 6,15 1 ₽ Посмотреть
День Победы 6 1 ₽ Посмотреть
Универсальный (без пополнения) 5,5 1 ₽ Посмотреть
Универсальный (пополняемый) 5,1 1 ₽ Посмотреть
Пенсионный 5 500 ₽ Посмотреть
Срочный (пополняемый) 0,8 100 $ Посмотреть
Срочный (непополняемый) 0,5 100 $ Посмотреть
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