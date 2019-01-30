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Работникам бюджетной сферы

Йошкар-Ола, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,00%
Сумма
до 1 500 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • есть комиссии
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 11,00 %
  • 15 000 ... 1 500 000 ₽
  • 1 мес. ... 1 год
Максимальная
  • 16,00 %
  • 15 000 ... 1 500 000 ₽
  • 1 год ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
единовременная
2000 руб.
при смене или выводе поручителя за каждый договор поручительства
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, по требованию заёмщика
с одним поручителем сумма кредита - до 1 млн руб. с двумя и более - до 1,5 млн руб.
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 12 месяцев
Требования к трудоустройству:
местонахождение основного места работы - Республика Марий Эл
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
возможность учета совокупного дохода семьи
  • справка по форме 2-НДФЛ
    за последние 12 месяцев
  • справка по форме банка / запрос работодателю
    за последние 12 месяцев
возможность учета совокупного дохода семьи
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
15 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на карточный счет
наличными деньгами в кассе(только при кредитовании с использованием дифференцированных платежей)
Погашение
Порядок погашения
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от сцммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • электронные платежные системы
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без страхования;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • возможность учета совокупного дохода супругов при определении максимальной суммы кредита
Минусы
  • требуется постоянная регистрация и трудоустройство в регионе предоставления кредита;
  • возможна выдача кредита заемщикам с трудовым стажем на последнем месте работы не менее 12 мес.;
  • рассмотрение кредитной заявки - до 5 дней
Особые ограничения
  • кредит для работников бюджетной сферы;
  • максимальная сумма и процентная ставка зависят от наличия/количества поручителей
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 15:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Работникам бюджетной сферы» в 6 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «Йошкар-Ола»
Адрес
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
Отделения и банкоматы
в вашем городе Йошкар-Ола
Отделения 9
Банкоматы 6
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Телефоны
(8362) 42-13-70

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