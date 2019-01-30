до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 11,00 %

15 000 ... 1 500 000 ₽

1 мес. ... 1 год Максимальная 16,00 %

15 000 ... 1 500 000 ₽

1 год ... 3 года Подробная таблица ставок Комиссии единовременная 2000 руб. при смене или выводе поручителя за каждый договор поручительства Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, по требованию заёмщика с одним поручителем сумма кредита - до 1 млн руб. с двумя и более - до 1,5 млн руб. Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники бюджетной сферы / госслужащие Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 12 месяцев Требования к трудоустройству: местонахождение основного места работы - Республика Марий Эл Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор возможность учета совокупного дохода семьи справка по форме 2-НДФЛ за последние 12 месяцев

справка по форме банка / запрос работодателю за последние 12 месяцев возможность учета совокупного дохода семьи Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 5 дней Максимальный срок действия кредитного решения 15 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на карточный счет наличными деньгами в кассе(только при кредитовании с использованием дифференцированных платежей) Погашение Порядок погашения дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от сцммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

безналичный платеж со счета в другом банке

электронные платежные системы

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без страхования;

альтернативные способы подтверждения дохода;

возможность учета совокупного дохода супругов при определении максимальной суммы кредита Минусы требуется постоянная регистрация и трудоустройство в регионе предоставления кредита;

возможна выдача кредита заемщикам с трудовым стажем на последнем месте работы не менее 12 мес.;

рассмотрение кредитной заявки - до 5 дней Особые ограничения кредит для работников бюджетной сферы;

максимальная сумма и процентная ставка зависят от наличия/количества поручителей

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.