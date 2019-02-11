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Персональный

Райффайзенбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
10,99%
Сумма
до 2 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Оставить заявку
1 618 заявок за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 10,99 %
  • 90 000 ... 2 000 000 ₽
  • 13 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    + 4-5 п.п. без страхования
  • личное
    базовая ставка
жизни и здоровья, от потери работы
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • военнослужащие
  • адвокаты / нотариусы
адвокатов, являющихся членами адвокатских коллегий/адвокатских бюро/юридических консультаций, нотариусов (в т.ч. нотариусов, занимающихся частной практикой); военнослужащие, относящиеся к категории офицерского состава; моряки торгового/транспортного/рыболовного/гражданского флота, относящихся к категории среднего и высшего плавательного состава
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 67 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 67 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 25 000 руб. после налогообложения для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 15 000 рублей для остальных регионов
подтверждение основного дохода
на выбор
до 300 т.р. выдача только по паспорту
  • справка по форме 2-НДФЛ
    не менее чем за последние 3 месяца
  • справка по форме 3-НДФЛ
    за последний отчетный период (только для нотариусов, занимающихся частной практикой)
  • справка по форме банка / запрос работодателю
    не менее чем за последние 3 месяца
  • трудовой договор/контракт
    для военнослужащих офицерского состава или заверенная выписка из ТК, а также копия военного билета / удостоверения или справка с места службы
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    за последние 4 месяца
  • справка по форме 3-НДФЛ
    не менее чем за последние 3 месяца
  • справка по форме банка / запрос работодателю
    не менее чем за последние 3 месяца
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
    в случае, если дополнительный доход - это пенсия; также требуется пенсионное удостоверение
  • другие документы
    договор аренды и свидетельство о собственности на сдаваемое в аренду имущество
до 300 т.р. выдача только по паспорту
Документы
  • трудовой договор
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • трудовая книжка при сумме кредита более 1 млн. руб.;
  • лицензия на право осуществления нотариальной деятельности и приказМинистерства юстиции РФ о назначении на должность нотариуса(оригинал);
  • удостоверение адвоката(оригинал)
Прочие требования к заемщику
  • наличие стационарного телефона
    требуется рабочий телефон
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
от 2-х минут
Максимальный срок действия кредитного решения
15 дней
Оформление кредита
  • офис банка
  • выезд специалиста
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на карточный счет
выпускается дебетовая карта MasterCard Standard
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
через личный кабинет без ограничений; через отделение банка частичное погашение возможно от 10 000 рублей, при этом сократить можно только сумму еж.платежа (срок не изменяется)
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита (на длительный срок) без обеспечения;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • низкая ставка;
  • быстрое рассмотрение заявки;
  • возможно кредитование адвокатов/нотариусов/военнослужащих/моряков;
  • возможно оформление кредита без посещения офиса
Минусы
  • через отделение банка частичное погашение возможно от 10 000 рублей
Особые ограничения
  • требуется наличие стационарного рабочего телефона, а также домашнего или мобильного телефона;
  • возможна выдача только по паспорту - до 300 т.р.;
  • максимальная сумма кредита зависит от региона предоставления;
  • при ЧДП/ПДП изменяется только сумма еж.платежа (срок кредита не меняется):
    • в случае частичного досрочного погашения кредита на небольшую сумму ежемесячный платеж может увеличиться, при этом, сумма последнего платежа уменьшится
Оставить заявку
1 618 заявок за 30 дней
Дата актуализации: 11.02.2019 10:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Персональный» в 179 городах России
256 805
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Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
Адрес
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
Сайт
www.raiffeisen.ru
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Телефоны
(495) 721-99-00

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