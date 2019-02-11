Доход

минимальный среднемесячный доход заемщика: 25 000 руб. после налогообложения для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 15 000 рублей для остальных регионов

подтверждение основного дохода

на выбор

до 300 т.р. выдача только по паспорту

справка по форме 2-НДФЛ не менее чем за последние 3 месяца

справка по форме 3-НДФЛ за последний отчетный период (только для нотариусов, занимающихся частной практикой)

справка по форме банка / запрос работодателю не менее чем за последние 3 месяца

трудовой договор/контракт для военнослужащих офицерского состава или заверенная выписка из ТК, а также копия военного билета / удостоверения или справка с места службы

подтверждение дополнительного дохода

на выбор

справка по форме 2-НДФЛ за последние 4 месяца

справка по форме 3-НДФЛ не менее чем за последние 3 месяца

справка по форме банка / запрос работодателю не менее чем за последние 3 месяца

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию в случае, если дополнительный доход - это пенсия; также требуется пенсионное удостоверение

другие документы договор аренды и свидетельство о собственности на сдаваемое в аренду имущество

до 300 т.р. выдача только по паспорту