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Рефинансирование

Новокиб, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
17,00%
Сумма
до 500 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - от 2 до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
Ставки
  • 17,00 %
  • 30 000 ... 500 000 ₽
  • 13 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    + 5 п. п. без личного страхования
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
допускается смена места работы переводом или разрывом трудового стажа не более 5-ти рабочих дней в случае увольнения
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • трудовая книжка
    копия
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • документ на выбор: загранпаспорт /водительское удостоверение
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 2 до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
  • повышенная ставка при отказе от личного страхования;
  • имущественное страхование обязательно;
  • рассмотрение заявки - до 5 дней
Особые ограничения
  • кредит на рефинансирование;
  • на сайте банка отсутствует информация о максимальной сумме кредитования
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 18.02.2019 12:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 2 городах России
1 260
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Справочная информация
ООО «Новокузнецкий коммерческий инновационный банк»
Адрес
654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 69
ОГРН
1024200001792
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Телефоны
(3843) 45-92-67

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