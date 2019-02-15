Потребительский классический
Банк Казани, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,40%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 10,40 %
- от 300 000 ₽
- 13 мес. ... 5 лет
Максимальная
- 13,40 %
- 200 000 ... 300 000 ₽
- 13 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
ценных бумаг, в т.ч. векселей, паев ПИФов, обязательно
размещенный депозит (вклад), обязательно
поручительство и гарантии
на выбор
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, по требованию заёмщика
Страхование
-
без страхования
+ 1,5-6,5 п. п. без личного страхования
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы или совладельцы собственного бизнеса
- военнослужащие
- адвокаты / нотариусы
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
-
другие документы
документы о получении алиментов; документы о сдаче недвижимости в аренду и т.п.
Документы
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- трудовой договор
- заявление-анкета
- документы по предоставляемому залогу
- ИНН
- трудовая книжка
- паспорт
- полный перечень документов предоставлен на сайте банка
Прочие требования к заемщику
-
наличие стационарного телефона
рабочего/домашнего
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа или 0,1% от суммы просроченной задолженности по основному долгу и по процентам за пользование кредитом за каждый день просрочки в зависимости от условий договора
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- срок действия решения - 30 дней;
- предоставляется ИП, собственникам бизнеса, лицам занимающимся частной практикой, военнослужащим и пенсионерам;
- невысокая ставка
Минусы
- повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования
- рассмотрение кредитной заявки - до 3 дней
Особые ограничения
- 1,5-6,5 п. п. к базовой ставке при отказе от личного страхования
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 15.02.2019 16:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский классический» в 4 городах России
2 729
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
- Адрес
- 420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
- ОГРН
- 1021600000014
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Казань
- Телефоны
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(843) 518-98-98