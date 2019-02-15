Курсы валют в Читеизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Чите. Лучшие курсы валют в банках Читы на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Читы
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,40
Азиатско-Тихоокеанский Банк
|
67,00
Восточный Банк
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
74,95
Восточный Банк
|
75,60
Восточный Банк
|Банк
|USD
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|66,40
|67,13
|74,89
|75,65
|15.02.2019 12:39
|Восточный Банк
|66,40
|67,00
|74,95
|75,60
|15.02.2019 12:34
|Пойдем!
|66,20
|68,00
|74,70
|76,50
|15.02.2019 12:40
|Промсвязьбанк
|65,25
|68,25
|73,65
|76,85
|15.02.2019 12:33
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|74,00
|78,00
|15.02.2019 12:33
|Россельхозбанк
|63,30
|69,90
|71,90
|78,60
|15.02.2019 12:38
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