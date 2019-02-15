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Курсы валют в Чите

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Чите. Лучшие курсы валют в банках Читы на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Читы
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,40
Азиатско-Тихоокеанский Банк
67,00
Восточный Банк
EUR
75,05
рублей за евро
74,95
Восточный Банк
75,60
Восточный Банк
Банк USD EUR Время обновления
Покупка Продажа Покупка Продажа
Азиатско-Тихоокеанский Банк 66,40 67,13 74,89 75,65 15.02.2019 12:39
Восточный Банк 66,40 67,00 74,95 75,60 15.02.2019 12:34
Пойдем! 66,20 68,00 74,70 76,50 15.02.2019 12:40
Промсвязьбанк 65,25 68,25 73,65 76,85 15.02.2019 12:33
ОТП Банк 65,00 69,00 74,00 78,00 15.02.2019 12:33
Россельхозбанк 63,30 69,90 71,90 78,60 15.02.2019 12:38

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