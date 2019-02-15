Курс китайского юаня в Санкт-Петербургеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи китайского юаня в Санкт-Петербурге на сегодня. Найдите лучший курс обмена китайского юаня в банках Санкт-Петербурга.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Санкт-Петербурга
|покупка
|продажа
|CNY
|
98,29
рублей за 10 китайских юаней
|
97,20
Восточный Банк
|
98,50
Восточный Банк
|Банк
|CNY
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Восточный Банк
|97,20
|98,50
|15.02.2019 11:31
|Агророс
|96,70
|98,70
|15.02.2019 11:26
|Александровский
|96,50
|99,50
|15.02.2019 11:32
|Трансстройбанк
|96,30
|98,80
|15.02.2019 11:33
|Солидарность
|92,00
|100,00
|15.02.2019 11:29
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