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Курс китайского юаня в Санкт-Петербурге

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Выгодный курс покупки/продажи китайского юаня в Санкт-Петербурге на сегодня. Найдите лучший курс обмена китайского юаня в банках Санкт-Петербурга.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Санкт-Петербурга
покупка продажа
CNY
98,29
рублей за 10 китайских юаней
97,20
Восточный Банк
98,50
Восточный Банк
Банк CNY Время обновления
Покупка Продажа
Восточный Банк 97,20 98,50 15.02.2019 11:31
Агророс 96,70 98,70 15.02.2019 11:26
Александровский 96,50 99,50 15.02.2019 11:32
Трансстройбанк 96,30 98,80 15.02.2019 11:33
Солидарность 92,00 100,00 15.02.2019 11:29

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