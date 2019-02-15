Курс китайского юаня в Ростове-на-Донуизменить город
Выгодный курс покупки/продажи китайского юаня в Ростове-на-Дону на сегодня. Найдите лучший курс обмена китайского юаня в банках Ростова-на-Дону.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Ростова-на-Дону
|покупка
|продажа
|CNY
|
98,29
рублей за 10 китайских юаней
|
95,10
Россельхозбанк
|
102,00
Россельхозбанк
|Банк
|CNY
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Россельхозбанк
|95,10
|102,00
|15.02.2019 11:25
|Центр-инвест
|89,60
|102,60
|15.02.2019 11:25
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