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Курс китайского юаня в Ростове-на-Дону

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Выгодный курс покупки/продажи китайского юаня в Ростове-на-Дону на сегодня. Найдите лучший курс обмена китайского юаня в банках Ростова-на-Дону.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Ростова-на-Дону
покупка продажа
CNY
98,29
рублей за 10 китайских юаней
95,10
Россельхозбанк
102,00
Россельхозбанк
Банк CNY Время обновления
Покупка Продажа
Россельхозбанк 95,10 102,00 15.02.2019 11:25
Центр-инвест 89,60 102,60 15.02.2019 11:25

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