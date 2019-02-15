Курс китайского юаня в Екатеринбургеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи китайского юаня в Екатеринбурге на сегодня. Найдите лучший курс обмена китайского юаня в банках Екатеринбурга.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Екатеринбурга
|покупка
|продажа
|CNY
|
98,29
рублей за 10 китайских юаней
|
97,00
Примсоцбанк
|
100,00
Примсоцбанк
|Банк
|CNY
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Примсоцбанк
|97,00
|100,00
|15.02.2019 13:21
|Солидарность
|92,00
|100,00
|15.02.2019 13:17
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