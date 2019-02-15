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Курс китайского юаня в Екатеринбурге

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Выгодный курс покупки/продажи китайского юаня в Екатеринбурге на сегодня. Найдите лучший курс обмена китайского юаня в банках Екатеринбурга.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Екатеринбурга
покупка продажа
CNY
98,29
рублей за 10 китайских юаней
97,00
Примсоцбанк
100,00
Примсоцбанк
Банк CNY Время обновления
Покупка Продажа
Примсоцбанк 97,00 100,00 15.02.2019 13:21
Солидарность 92,00 100,00 15.02.2019 13:17

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