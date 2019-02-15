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Курс китайского юаня в Омске

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Выгодный курс покупки/продажи китайского юаня в Омске на сегодня. Найдите лучший курс обмена китайского юаня в банках Омска.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Омска
покупка продажа
CNY
98,29
рублей за 10 китайских юаней
96,00
Примсоцбанк
101,00
Примсоцбанк
Банк CNY Время обновления
Покупка Продажа
Примсоцбанк 96,00 101,00 15.02.2019 10:54

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