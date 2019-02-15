Курс китайского юаня в Омскеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи китайского юаня в Омске на сегодня. Найдите лучший курс обмена китайского юаня в банках Омска.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Омска
|покупка
|продажа
|CNY
|
98,29
рублей за 10 китайских юаней
|
96,00
Примсоцбанк
|
101,00
Примсоцбанк
|Банк
|CNY
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Примсоцбанк
|96,00
|101,00
|15.02.2019 10:54
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