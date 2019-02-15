Курс евро в Курскеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи евро в Курске на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Курска.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Курска
|покупка
|продажа
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
74,95
Восточный Банк
|
75,40
Восточный Банк
|Банк
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Восточный Банк
|74,95
|75,40
|15.02.2019 15:29
|СКБ-Банк
|74,81
|75,79
|15.02.2019 15:26
|Росгосстрах Банк
|74,80
|75,80
|15.02.2019 15:26
|Московский Областной Банк
|74,60
|76,80
|15.02.2019 15:26
|Московский Кредитный Банк
|74,50
|76,50
|15.02.2019 15:29
|Россельхозбанк
|74,50
|76,00
|15.02.2019 15:27
|Банк «ФК Открытие»
|74,21
|76,22
|15.02.2019 15:24
|ОТП Банк
|74,00
|78,00
|15.02.2019 15:24
|Промсвязьбанк
|73,67
|76,87
|15.02.2019 15:28
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