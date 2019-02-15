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Курс евро в Курске

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Выгодный курс покупки/продажи евро в Курске на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Курска.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Курска
покупка продажа
EUR
75,05
рублей за евро
74,95
Восточный Банк
75,40
Восточный Банк
Банк EUR Время обновления
Покупка Продажа
Восточный Банк 74,95 75,40 15.02.2019 15:29
СКБ-Банк 74,81 75,79 15.02.2019 15:26
Росгосстрах Банк 74,80 75,80 15.02.2019 15:26
Московский Областной Банк 74,60 76,80 15.02.2019 15:26
Московский Кредитный Банк 74,50 76,50 15.02.2019 15:29
Россельхозбанк 74,50 76,00 15.02.2019 15:27
Банк «ФК Открытие» 74,21 76,22 15.02.2019 15:24
ОТП Банк 74,00 78,00 15.02.2019 15:24
Промсвязьбанк 73,67 76,87 15.02.2019 15:28

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