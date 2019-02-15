Курс евро в Орлеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи евро в Орле на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Орла.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Орла
|покупка
|продажа
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
74,50
Московский Кредитный Банк
|
76,10
Московский Индустриальный Банк
|Банк
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Московский Кредитный Банк
|74,50
|76,50
|15.02.2019 11:01
|Московский Индустриальный Банк
|74,40
|76,10
|15.02.2019 10:57
|Банк Уралсиб
|74,32
|76,38
|15.02.2019 10:56
|Россельхозбанк
|74,32
|76,71
|15.02.2019 09:25
|СМП Банк
|74,20
|76,30
|15.02.2019 11:01
|ОТП Банк
|74,00
|78,00
|15.02.2019 11:00
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