Курс евро в Брянскеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи евро в Брянске на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Брянска.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Брянска
|покупка
|продажа
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
75,15
Восточный Банк
|
75,50
Восточный Банк
|Банк
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Восточный Банк
|75,15
|75,50
|15.02.2019 13:27
|Росгосстрах Банк
|74,80
|76,00
|15.02.2019 13:25
|Россельхозбанк
|74,73
|75,67
|15.02.2019 13:31
|Московский Индустриальный Банк
|74,40
|76,10
|15.02.2019 13:33
|Банк Уралсиб
|74,32
|76,38
|15.02.2019 13:31
|СМП Банк
|74,20
|76,30
|15.02.2019 13:28
|Газэнергобанк
|73,90
|76,70
|15.02.2019 13:28
|Промсвязьбанк
|73,55
|76,75
|15.02.2019 13:27
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