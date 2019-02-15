Курс евро в Владимиреизменить город
Выгодный курс покупки/продажи евро в Владимире на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Владимира.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Владимира
|покупка
|продажа
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
75,15
Банк Реалист (бывш. МПБ)
|
75,40
Восточный Банк
|Банк
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Банк Реалист (бывш. МПБ)
|75,15
|75,65
|15.02.2019 14:25
|Восточный Банк
|74,95
|75,40
|15.02.2019 14:23
|Россельхозбанк
|74,75
|75,45
|15.02.2019 14:18
|Московский Областной Банк
|74,60
|76,80
|15.02.2019 14:24
|Московский Кредитный Банк
|74,50
|76,50
|15.02.2019 14:23
|Московский Индустриальный Банк
|74,40
|76,10
|15.02.2019 14:21
|Банк Уралсиб
|74,32
|76,38
|15.02.2019 14:18
|ОТП Банк
|74,00
|78,00
|15.02.2019 14:22
|Промсвязьбанк
|73,67
|76,87
|15.02.2019 14:22
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