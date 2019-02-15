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Курс евро в Якутске

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Выгодный курс покупки/продажи евро в Якутске на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Якутска.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Якутска
покупка продажа
EUR
75,05
рублей за евро
75,05
Солид Банк
75,60
Восточный Банк
Банк EUR Время обновления
Покупка Продажа
Солид Банк 75,05 76,00 15.02.2019 12:53
Восточный Банк 74,95 75,60 15.02.2019 12:56
Азиатско-Тихоокеанский Банк 74,89 75,65 15.02.2019 12:53
Россельхозбанк 74,85 75,65 15.02.2019 12:53
СКБ-Банк 74,81 75,79 15.02.2019 12:53
ОТП Банк 74,00 78,00 15.02.2019 12:56

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