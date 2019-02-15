Курс евро в Якутскеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи евро в Якутске на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Якутска.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Якутска
|покупка
|продажа
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
75,05
Солид Банк
|
75,60
Восточный Банк
|Банк
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Солид Банк
|75,05
|76,00
|15.02.2019 12:53
|Восточный Банк
|74,95
|75,60
|15.02.2019 12:56
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|74,89
|75,65
|15.02.2019 12:53
|Россельхозбанк
|74,85
|75,65
|15.02.2019 12:53
|СКБ-Банк
|74,81
|75,79
|15.02.2019 12:53
|ОТП Банк
|74,00
|78,00
|15.02.2019 12:56
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%