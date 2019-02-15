Курс японской иены в Улан-Удэизменить город
Выгодный курс покупки/продажи японской иены в Улан-Удэ на сегодня. Найдите лучший курс обмена японской иены в банках Улан-Удэ.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Улан-Удэ
|покупка
|продажа
|JPY
|
59,91
рублей за 100 японских иен
|
60,40
Дальневосточный Банк
|
60,95
Дальневосточный Банк
|Банк
|JPY
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Дальневосточный Банк
|60,40
|60,95
|15.02.2019 12:17
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года