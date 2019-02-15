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Курс японской иены в Владивостоке

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Выгодный курс покупки/продажи японской иены в Владивостоке на сегодня. Найдите лучший курс обмена японской иены в банках Владивостока.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Владивостока
покупка продажа
JPY
59,91
рублей за 100 японских иен
59,80
Дальневосточный Банк
60,80
Примсоцбанк
Банк JPY Время обновления
Покупка Продажа
Дальневосточный Банк 59,80 61,15 15.02.2019 14:14
Примсоцбанк 59,50 60,80 15.02.2019 14:16

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