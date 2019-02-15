Курсы валют в Костромеизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Костроме. Лучшие курсы валют в банках Костромы на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Костромы
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,25
Банк Реалист (бывш. МПБ)
|
67,05
Росгосстрах Банк
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
74,80
Росгосстрах Банк
|
75,80
Банк Реалист (бывш. МПБ)
|Банк
|USD
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Банк Реалист (бывш. МПБ)
|66,25
|67,25
|74,65
|75,80
|15.02.2019 15:17
|Россельхозбанк
|66,25
|67,45
|74,65
|75,95
|15.02.2019 15:13
|Росгосстрах Банк
|66,10
|67,05
|74,80
|75,80
|15.02.2019 15:14
|Московский Кредитный Банк
|66,00
|68,00
|74,50
|76,50
|15.02.2019 15:15
|Промсвязьбанк
|65,23
|68,23
|73,67
|76,87
|15.02.2019 15:14
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