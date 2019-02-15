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Курсы валют в Костроме

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Костроме. Лучшие курсы валют в банках Костромы на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Костромы
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,25
Банк Реалист (бывш. МПБ)
67,05
Росгосстрах Банк
EUR
75,05
рублей за евро
74,80
Росгосстрах Банк
75,80
Банк Реалист (бывш. МПБ)
Банк USD EUR Время обновления
Покупка Продажа Покупка Продажа
Банк Реалист (бывш. МПБ) 66,25 67,25 74,65 75,80 15.02.2019 15:17
Россельхозбанк 66,25 67,45 74,65 75,95 15.02.2019 15:13
Росгосстрах Банк 66,10 67,05 74,80 75,80 15.02.2019 15:14
Московский Кредитный Банк 66,00 68,00 74,50 76,50 15.02.2019 15:15
Промсвязьбанк 65,23 68,23 73,67 76,87 15.02.2019 15:14

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