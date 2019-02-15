Курсы валют в Махачкалеизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Махачкале. Лучшие курсы валют в банках Махачкалы на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Махачкалы
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,20
Пойдем!
|
67,85
Банк «Возрождение»
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
74,70
Пойдем!
|
76,50
Пойдем!
|Банк
|USD
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Пойдем!
|66,20
|68,00
|74,70
|76,50
|15.02.2019 15:39
|Банк «Возрождение»
|64,95
|67,85
|74,05
|76,95
|15.02.2019 15:41
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