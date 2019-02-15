Курсы валют в Нальчикеизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Нальчике. Лучшие курсы валют в банках Нальчика на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Нальчика
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
65,74
Банк «ФК Открытие»
|
67,50
Московский Индустриальный Банк
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
74,21
Банк «ФК Открытие»
|
76,00
Тексбанк
|Банк
|USD
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Банк «ФК Открытие»
|65,74
|67,55
|74,21
|76,22
|15.02.2019 10:39
|Тексбанк
|65,60
|67,50
|74,20
|76,00
|15.02.2019 10:38
|Московский Индустриальный Банк
|65,50
|67,50
|74,20
|76,20
|15.02.2019 10:42
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|74,00
|78,00
|15.02.2019 10:44
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