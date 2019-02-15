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Курсы валют в Нальчике

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Нальчике. Лучшие курсы валют в банках Нальчика на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Нальчика
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
65,74
Банк «ФК Открытие»
67,50
Московский Индустриальный Банк
EUR
75,05
рублей за евро
74,21
Банк «ФК Открытие»
76,00
Тексбанк
Банк USD EUR Время обновления
Покупка Продажа Покупка Продажа
Банк «ФК Открытие» 65,74 67,55 74,21 76,22 15.02.2019 10:39
Тексбанк 65,60 67,50 74,20 76,00 15.02.2019 10:38
Московский Индустриальный Банк 65,50 67,50 74,20 76,20 15.02.2019 10:42
ОТП Банк 65,00 69,00 74,00 78,00 15.02.2019 10:44

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