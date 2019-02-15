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Курс нового туркменского маната в Владикавказе

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Выгодный курс покупки/продажи нового туркменского маната в Владикавказе на сегодня. Найдите лучший курс обмена нового туркменского маната в банках Владикавказа.

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TMT
19,04
рублей за новый туркменский манат
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