Курс доллара США в Астраханиизменить город
Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Астрахани на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Астрахани.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Астрахани
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,50
БКС Банк
|
66,95
Россельхозбанк
|Банк
|USD
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|БКС Банк
|66,50
|66,99
|15.02.2019 13:45
|Россельхозбанк
|66,30
|66,95
|15.02.2019 13:47
|Росгосстрах Банк
|66,10
|67,05
|15.02.2019 13:42
|СКБ-Банк
|66,01
|67,49
|15.02.2019 13:50
|Банк Финсервис
|66,00
|67,30
|15.02.2019 13:42
|Московский Областной Банк
|65,80
|68,00
|15.02.2019 13:45
|Банк «ФК Открытие»
|65,74
|67,55
|15.02.2019 13:47
|Промсвязьбанк
|65,14
|68,14
|15.02.2019 13:42
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|15.02.2019 13:43
|Московский Индустриальный Банк
|64,80
|68,20
|15.02.2019 13:49
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