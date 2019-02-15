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Курс доллара США в Астрахани

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Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Астрахани на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Астрахани.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Астрахани
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,50
БКС Банк
66,95
Россельхозбанк
Банк USD Время обновления
Покупка Продажа
БКС Банк 66,50 66,99 15.02.2019 13:45
Россельхозбанк 66,30 66,95 15.02.2019 13:47
Росгосстрах Банк 66,10 67,05 15.02.2019 13:42
СКБ-Банк 66,01 67,49 15.02.2019 13:50
Банк Финсервис 66,00 67,30 15.02.2019 13:42
Московский Областной Банк 65,80 68,00 15.02.2019 13:45
Банк «ФК Открытие» 65,74 67,55 15.02.2019 13:47
Промсвязьбанк 65,14 68,14 15.02.2019 13:42
ОТП Банк 65,00 69,00 15.02.2019 13:43
Московский Индустриальный Банк 64,80 68,20 15.02.2019 13:49

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