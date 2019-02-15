Курс доллара США в Курганеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Кургане на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Кургана.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Кургана
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,50
Россельхозбанк
|
66,90
Россельхозбанк
|Банк
|USD
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Россельхозбанк
|66,50
|66,90
|15.02.2019 15:27
|Кетовский Коммерческий Банк
|66,45
|67,20
|15.02.2019 15:23
|СКБ-Банк
|66,26
|67,24
|15.02.2019 15:27
|Пойдем!
|66,20
|68,00
|15.02.2019 15:24
|Росгосстрах Банк
|66,10
|67,05
|15.02.2019 15:23
|Банк Уралсиб
|65,76
|67,85
|15.02.2019 15:25
|Банк «ФК Открытие»
|65,74
|67,55
|15.02.2019 15:25
|Алеф-Банк
|65,10
|68,30
|15.02.2019 15:23
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|15.02.2019 15:24
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