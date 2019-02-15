Вход

Курс доллара США в Кургане

изменить город

Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Кургане на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Кургана.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Кургана
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,50
Россельхозбанк
66,90
Россельхозбанк
Банк USD Время обновления
Покупка Продажа
Россельхозбанк 66,50 66,90 15.02.2019 15:27
Кетовский Коммерческий Банк 66,45 67,20 15.02.2019 15:23
СКБ-Банк 66,26 67,24 15.02.2019 15:27
Пойдем! 66,20 68,00 15.02.2019 15:24
Росгосстрах Банк 66,10 67,05 15.02.2019 15:23
Банк Уралсиб 65,76 67,85 15.02.2019 15:25
Банк «ФК Открытие» 65,74 67,55 15.02.2019 15:25
Алеф-Банк 65,10 68,30 15.02.2019 15:23
ОТП Банк 65,00 69,00 15.02.2019 15:24

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Курсы валют в городах