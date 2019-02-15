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Курсы валют в Южно-Сахалинске

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Южно-Сахалинске. Лучшие курсы валют в банках Южно-Сахалинска на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Южно-Сахалинска
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
75,05
Солид Банк
66,85
Россельхозбанк
EUR
75,05
рублей за евро
75,20
Дальневосточный Банк
71,00
Солид Банк
Банк USD EUR Время обновления
Покупка Продажа Покупка Продажа
Солид Банк 75,05 76,00 68,30 71,00 15.02.2019 12:53
Азиатско-Тихоокеанский Банк 66,60 67,03 74,89 75,54 15.02.2019 12:46
Дальневосточный Банк 66,60 66,95 75,20 75,60 15.02.2019 12:48
Россельхозбанк 66,48 66,85 75,10 75,50 15.02.2019 12:53
Восточный Банк 66,40 67,00 74,95 75,60 15.02.2019 12:49
Банк «ФК Открытие» 65,74 67,55 74,21 76,22 15.02.2019 12:52
ОТП Банк 65,00 69,00 74,00 78,00 15.02.2019 12:48

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