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Персональный

Московский Областной Банк,

Московский Областной Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
7,25%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
21 743
Ставка
7,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
365 дней
от 300 000 ₽ 7,25
365 дней
от 10 000 $ 3,65
365 дней
от 10 000 € 0,6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение первых 183 дней после оформления договора

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
23.01.2019 14:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Персональный» в 41 городе России
112 939
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Справочная информация
ПАО «Московский Областной Банк»
Адрес
107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1
ОГРН
1107711000022
Сайт
www.mosoblbank.ru
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Телефоны
8 800 200-14-15 — единая справочная служба

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