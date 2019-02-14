Персональный
Московский Областной Банк,
Московский Областной Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
7,25%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
21 743 ₽
Ставка
7,25%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|365 дней
|от 300 000 ₽
|7,25
|365 дней
|от 10 000 $
|3,65
|365 дней
|от 10 000 €
|0,6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение первых 183 дней после оформления договора
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 23.01.2019 14:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Персональный» в 41 городе России
112 939
Справочная информация
ПАО «Московский Областной Банк»
- Адрес
- 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1
- ОГРН
- 1107711000022
- Сайт
- www.mosoblbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-14-15 — единая справочная служба
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