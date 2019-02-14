Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения

срок хранения вклада 1 000/5 000 рублей; не позднее чем за 91 день до окончания срока вклада; кроме вкладов на 31 и 91 день Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 01.02.2019 10:34

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.