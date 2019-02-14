Клевер2+
Черноморский банк развития и реконструкции,
Черноморский банк развития и реконструкции вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
19 600 ₽
Ставка
6,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|31 день
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 3 000 ₽
|2,5
|5,3
|5,75
|6,3
|от 300 000 ₽
|4
|5,9
|6,2
|6,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- срок хранения вклада
1 000/5 000 рублей; не позднее чем за 91 день до окончания срока вклада; кроме вкладов на 31 и 91 день
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 01.02.2019 10:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Клевер2+» в 22 городах России
6 525
Справочная информация
АО «Черноморский банк развития и реконструкции»
- Адрес
- 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Большевистская, д. 24
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Симферополь
- Телефоны
-
(3652) 54-89-05
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-
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Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Клевер2
|6,3
|300 000 ₽
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|Универсальный
|3
|50 000 ₽
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