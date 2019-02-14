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Классический (в валюте)

Пермь,

Пермь вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 2,00%
Сумма
от 1 000 $
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока или ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
2 999 $
Ставка
2%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 дня до 1 года от 1 до 3 лет
от 1 000 $ 0,5 0,5 1
от 10 000 $ 0,75 0,75 1,25
от 30 000 $ 1 1,25 1,75
от 150 000 $ 1,5 1,75 2
от 91 до 180 дней от 181 дня до 1 года от 1 до 3 лет
от 1 000 € 0,25 0,5 0,75
от 20 000 € 0,75 1 1,25
от 300 000 € 1,5 1,75 2
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока или ежемесячно
выплата в долларах США, с суммой вклада от 150000 и сроком привлечения свыше 1 года осуществляется ежемесячно; по всем остальным условиям привлечения вклада в иностранной валюте выплата процентов осуществляется в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
18.01.2019 15:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический (в валюте)» в 1 городе России
2 179
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Справочная информация
АО «Банк «Пермь»
Адрес
614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 10
ОГРН
1025900000510
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Телефоны
(342) 291-03-10

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