Параметры вклада Выплата процентов в конце срока или ежемесячно выплата в долларах США, с суммой вклада от 150000 и сроком привлечения свыше 1 года осуществляется ежемесячно; по всем остальным условиям привлечения вклада в иностранной валюте выплата процентов осуществляется в конце срока Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 18.01.2019 15:15

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.