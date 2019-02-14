Классический (в валюте)
Пермь,
Пермь вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 2,00%
Сумма
от 1 000 $
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока или ежемесячно
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 999 $
Ставка
2%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|от 91 до 180 дней
|от 181 дня до 1 года
|от 1 до 3 лет
|от 1 000 $
|0,5
|0,5
|1
|от 10 000 $
|0,75
|0,75
|1,25
|от 30 000 $
|1
|1,25
|1,75
|от 150 000 $
|1,5
|1,75
|2
|от 91 до 180 дней
|от 181 дня до 1 года
|от 1 до 3 лет
|от 1 000 €
|0,25
|0,5
|0,75
|от 20 000 €
|0,75
|1
|1,25
|от 300 000 €
|1,5
|1,75
|2
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
в конце срока или ежемесячно
выплата в долларах США, с суммой вклада от 150000 и сроком привлечения свыше 1 года осуществляется ежемесячно; по всем остальным условиям привлечения вклада в иностранной валюте выплата процентов осуществляется в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 18.01.2019 15:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический (в валюте)» в 1 городе России
2 179
Справочная информация
АО «Банк «Пермь»
- Адрес
- 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 10
- ОГРН
- 1025900000510
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Пермь
- Телефоны
-
(342) 291-03-10
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Классический (ежемесячно)
|7
|10 000 000 ₽
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|Классический (в конце срока)
|5,5
|10 000 000 ₽
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|Оперативный
|2,3
|3 000 000 ₽
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