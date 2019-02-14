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Копилка+

Левобережный,

Левобережный вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 180 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
322
Ставка
6,25%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
180 дней 270 дней 367 дней
от 5 000 ₽ 4,75 5,75 6,25
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

3 000 рублей; не позднее 90 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • до 90 дней - 0,01%;
  • от 90 дней - 2,5% годовых
Увеличение ставки
возможно при других условиях

при открытии вклада сроком 270 дней через Интернет-банк процентная ставка составит 6,25% годовых

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
29.01.2019 09:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Копилка+» в 41 городе России
15 813
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Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
Адрес
630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
ОГРН
1025400000010
Отделения и банкоматы
в вашем городе Новосибирск
Отделения 16
Банкоматы 90
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Телефоны
8 800 333-35-55 — единая справочная служба

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