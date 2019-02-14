Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально Капитализация ежеквартально по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 3 000 рублей; не позднее 90 дней до окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 90 дней - 0,01%;

от 90 дней - 2,5% годовых Увеличение ставки возможно при других условиях при открытии вклада сроком 270 дней через Интернет-банк процентная ставка составит 6,25% годовых Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 29.01.2019 09:29

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.