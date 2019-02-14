Копилка+
Левобережный,
Левобережный вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 180 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
322 ₽
Ставка
6,25%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|180 дней
|270 дней
|367 дней
|от 5 000 ₽
|4,75
|5,75
|6,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
3 000 рублей; не позднее 90 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- до 90 дней - 0,01%;
- от 90 дней - 2,5% годовых
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
при открытии вклада сроком 270 дней через Интернет-банк процентная ставка составит 6,25% годовых
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 29.01.2019 09:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Копилка+» в 41 городе России
15 813
Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
- Адрес
- 630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
- ОГРН
- 1025400000010
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Новосибирск
- Телефоны
-
8 800 333-35-55 — единая справочная служба
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