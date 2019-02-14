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Левобережный,

Левобережный вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 10 ₽
Срок
1000 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
2
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1000 дней
от 10 ₽ 6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
вклад используется для зачисления пенсий, пособий и компенсаций
Особые условия
  • вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

выплаченные проценты сохраняются

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
29.01.2019 09:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Поддержка+» в 41 городе России
8 088
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Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
Адрес
630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
ОГРН
1025400000010
Отделения и банкоматы
в вашем городе Новосибирск
Отделения 16
Банкоматы 90
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Телефоны
8 800 333-35-55 — единая справочная служба

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