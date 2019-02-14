Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад пенсионный вклад используется для зачисления пенсий, пособий и компенсаций Особые условия вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения Пополнение возможно Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях выплаченные проценты сохраняются Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 29.01.2019 09:31

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.