Пенсионный Надежный
Алмазэргиэнбанк,
Алмазэргиэнбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,40%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
270 ₽
Ставка
5,4%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|365 дней
|от 5 000 ₽ до 1 400 000 ₽
|5,4
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
-
пенсионный
вклад принимается от физических лиц – резидентов, получающих пенсию от государственных и негосударственных пенсионных фондов, в том числе ежемесячное содержание судей, пенсии за выслугу лет в правоохранительных органах
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 26.01.2019 18:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный Надежный» в 19 городах России
8 928
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
- Адрес
- 677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 1
- Сайт
- www.albank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Якутск
- Телефоны
-
(4112) 34-36-62
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