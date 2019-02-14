Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты Капитализация нет Специальный вклад пенсионный вклад принимается от физических лиц – резидентов, получающих пенсию от государственных и негосударственных пенсионных фондов, в том числе ежемесячное содержание судей, пенсии за выслугу лет в правоохранительных органах Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения Пополнение возможно Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 26.01.2019 18:00

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.